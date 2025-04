Mask Singer : lancement de la nouvelle saison le 2 mai 2025, toutes les infos

Publicité





L’un des shows les plus attendus du printemps est de retour ! Dès le jeudi 2 mai, MASK SINGER revient sur TF1 pour une nouvelle saison haute en couleur, encore plus spectaculaire, festive et mystérieuse. Préparez-vous à vivre un divertissement familial hors du commun, qui promet de rassembler petits et grands autour de performances étonnantes, d’enquêtes palpitantes et de moments de pure fête.











Une avalanche de nouveautés à ne pas manquer

Pour cette saison inédite, la production a mis les bouchées doubles ! Voici quelques-unes des grandes nouveautés qui pimenteront chaque épisode :

🎮 Jeux interactifs : après chaque performance, les téléspectateurs pourront participer à de courts jeux pour tenter de décrocher des indices exclusifs. À vous de jouer !

🎉 Soirées thématiques : chaque émission sera placée sous le signe d’un thème festif – de « Spéciale Été » à « Spéciale Harry Potter », en passant par les Années 90, Las Vegas, le Karaoké ou encore les Comédies Musicales.



🌍 Stars internationales : pour la première fois dans l’histoire de l’émission, trois célébrités venues du monde entier feront une apparition surprise au cours de la saison, le temps d’un épisode.

🏆 Le Prono d’Or : lorsqu’un enquêteur devinera l’identité d’un personnage masqué, il dévoilera désormais un indice clé qui l’a mis sur la piste. Un coup de pouce bienvenu pour les téléspectateurs-enquêteurs !

Un casting d’élite pour une saison record

Côté coulisses, 19 personnalités au palmarès impressionnant se cachent derrière les costumes les plus fous. À la clé :

– Des Grammy Awards, Molières, Brit Awards

– Des médailles olympiques, notamment à Paris 2024

– Des tubes mondiaux dépassant le milliard de streams

– Des chaînes YouTube cumulant plus d’un milliard de vues

– Des rôles dans les séries les plus populaires au monde

– Des figures incontournables de la télévision française, vues par des millions de téléspectateurs

– Un show artistique à couper le souffle

Cette nouvelle édition repousse toutes les limites du spectacle télévisé :

✨ Des mises en scène spectaculaires, enrichies par des effets spéciaux et de la réalité augmentée

🎭 Des performances inoubliables, accompagnées d’artistes de haut vol : voltigeurs, magiciens, yamakasi, danseuses du Moulin Rouge, troupe du Roi Lion, Folies Gruss, Paradis Latin…

🧵 Des costumes époustouflants : plus de 5 000 heures de travail, avec des créations inédites comme le Fraisier, le Bison, le Brocoli, ou encore un costume de Porcelaine aux yeux animés numériquement

💃 Des centaines de costumes supplémentaires pour les danseurs, et toujours plus de chorégraphies envoûtantes

Une équipe d’enquêteurs toujours aussi culte

À la barre, le toujours aussi charismatique Camille Combal guidera les téléspectateurs à travers cette grande enquête. À ses côtés, les enquêteurs emblématiques font leur retour : Kev Adams, fidèle au poste, aussi drôle que perspicace; Chantal Ladesou, au flair unique et à l’humour décapant; Laurent Ruquier, méthodique et intuitif; et Élodie Poux, nouvelle venue de la saison dernière, aussi piquante qu’attachante.

Et ce n’est pas tout : trois enquêteurs invités viendront épauler l’équipe au fil de la saison, le temps d’un épisode chacun.

Rendez-vous le 2 mai à 21h10 sur TF1 pour le lancement de cette nouvelle saison événement de MASK SINGER. Préparez-vous à être surpris, émerveillés… et à enquêter comme jamais !