Mask Singer saison 6 : les enquêteurs dévoilés, Chantal Ladesou de retour, 2 nouveaux

Publicité





Alors que « Mask Singer » fera prochainement son grand retour sur TF1 pour une saison 6, il y a encore du changement du côté des enquêteurs !





En effet, TF1 a annoncé ce mercredi un nouveau quator d’enquêteurs pour la prochaine saison de Mask Singer. Kev Adams, enquêteur historique du programme, rempile tandis que Chantal Ladesou est de retour.







Publicité





A leur côtés, deux nouvelles recrues : Laurent Ruquier, qui avait été enquêteur guest le temps d’une soirée la saison dernière, et Inès Reg.

Une nouvelle équipe d’enquêteurs

Pour cette nouvelle saison de « Mask Singer », Camille Combal sera entouré d’enquêteurs de haut vol, plus motivés que jamais pour démasquer les personnalités dissimulées derrière les costumes extraordinaires. Kev Adams, redoutable et fidèle enquêteur depuis la 1ère édition, retrouvera son acolyte Chantal Ladesou. Ils seront rejoints par deux nouveaux complices Inès Reg et Laurent Ruquier.



Publicité





Cette nouvelle bande d’enquêteurs, connus pour leur esprit taquin et leurs joutes verbales, devra mener, chaque semaine, des investigations pointues, analyser les performances artistiques des personnalités masquées, être perspicaces et attentifs aux moindres indices.

L’enjeu est de taille pour cette nouvelle saison qui promet plus de surprises et de rebondissements que jamais ! Comédiens, chanteurs, sportifs, politiques, animateurs, stars mondiales… Saurez-vous deviner quelle est l’identité des personnalités cachées derrière les masques ?

Les pronostics sont ouverts, l’enquête va battre son plein !

Mask Singer, présenté par Camille Combal, de retour prochainement sur TF1 et TF1+