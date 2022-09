Plus belle la vie spoiler : un couple mythique se reforme ! (vidéo PBLV épisode n°4630)

5 ( 7 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – A l’approche du clap de fin de votre série quotidienne marseillaise Plus belle la vie, c’est un couple mythique qui va se reformer ! En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Vincent a écrit une lettre d’amour à Céline !







Céline lit la lettre, très émue par les mots de Vincent…

Plus belle la vie spoiler la déclaration d’amour de Vincent à Céline

De sa cellule, Livia continue à manipuler Céline. Cette dernière s’apprête à poignarder Vincent quand, in extremis, il lui montre la lettre d’amour qu’il était en train d’écrire. Elle se rend compte de l’amour que Vincent lui porte, il ne l’a jamais oublié…

Vincent a réalisé qu’il n’avait jamais cessé d’aimer Céline et il lui a écrit une magnifique déclaration d’amour ! Et il veut désormais passer le reste de sa vie à ses côtés.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4630 du 3 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

