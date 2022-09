Mask Singer : qui est sous le masque de la Tortue ? Tous les indices

4.5 ( 8 )

Mask Singer saison 4, qui est sous la Tortue ? Les indices – La Tortue est de retour ce soir dans le prime 4 de la nouvelle saison de « Mask Singer » sur TF1. Et on peut dire que c’est l’un des masques les plus compliqués à démasquer !







Si au départ les enquêtaient penchaient pour Anthony Kavanagh, la prestation de la Tortue sur le prime de la semaine dernière les a totalement perdus. Et nous aussi !







Mask Singer saison 4 : qui est sous le masque de la Tortue ?

Et vous : avez-vous trouvé de qui il s’agit sous la Tortue ? Faisons le point sur les indices des primes précédents.

Nouvel indice : « j’ai cumulé pas mal de titres »

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 2ème prime :

– « Moi je suis une tortue speed »

– « Pourtant j’ai pris le temps de peaufiner mes débuts, il faut dire que je suis autodidacte »

– « Entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes débuts il m’a fallut attendre quelques années »

– « J’ai bien fait, tout de suite une récompense »

– « Je suis une tortue voyageuse »

– « Je suis contente de rentrer là où tout à commencer, chez moi. Chez moi c’est la scène »



Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 3ème prime :

– « Pour mes autres compétitions je n’ai jamais été dernier ! Alors que j’ai parfois été premier et j’en suis assez fier »

– « J’aime avoir de bonnes notes »

– « Je suis la preuve qu’on peut y arriver, il suffit d’y croire et de s’en donner les moyens »

– « Et puis il y a les gens que la vie met sur ton chemin, qui changent parfois tout » (avec une photo de Florent Pagny à l’écran)

– « Pour le moment j’ai eu une bonne étoile »

Indices visuels : des tatouages, le Canada, l’Allemagne, l’Afrique du Sud le chiffre 8, du thé et des citrons, un jeu d’échecs

Propositions des enquêteurs : Emmanuel Moire, Julien Doré, Anthony Kavanagh

La dernière prestation de la Tortue sur « Corps » d’Yseult

Ces indices vous aident t-ils ? Saurez-vous trouver qui est sous le costume de la Tortue ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 13 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

