Plus belle la vie du 14 septembre : le choix crucial de Baptiste (résumé épisode 4617 en avance)

Plus belle la vie du 14 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4617 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton marseillais de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 14 septembre. Alors qu’Emma est en danger de mort, Baptiste doit faire un choix crucial !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 14 septembre : Baptiste doit faire un choix important

Baptiste est affolé et il doit faire un choix entre sauver Emma ou sauver Justine. Baptiste appelle Jean-Louis et fait tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider à vaincre sa phobie du feu. Jean-Louis parvient à dépasser sa peur et récupère Justine dans l’entrepôt. Cette dernière découvre que Baptiste était au courant du danger qu’elle encourait et qu’il n’est pas venu la sauver. Pendant ce temps, Baptiste, arrive à la cabane et récupère Emma qui a été asphyxiée et qui est inconsciente. Il la sort vite de là et parvient à la réanimer. Soulagé, il embrasse Emma. Vidal est en voiture avec Vanessa et parvient à créer un accident. Il s’assure qu’elle ne soit pas morte et s’en va. Soudain, la pluie commence à tomber… Au Mistral, tous sont émus de voir la pluie tomber. L’émotion est à son comble à l’hôpital également car Eric sait maintenant que le bâtiment ne prendra pas feu et qu’il a fait le bon choix de ne pas transférer Simon dans un autre établissement.

Plus belle la vie du 14 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

