Mask Singer : qui se cache derrière le Chevalier ? Indices

5 ( 10 )

Mask Singer saison 4 les indices sur le Chevalier – S’il y a bien un masque de la nouvelle saison de « Mask Singer » qui a perdu les enquêteurs comme le public, c’est bien celui du Chevalier !







Publicité





Alors que l’on aura de nouveaux indices et qu’il livrera une seconde prestation avec sa vraie voix ce soir, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa sont plus perdus que jamais face au Chevalier.







Publicité





Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Chevalier ?

Et pour cause, la Voix du Chevalier n’est pas particulièrement reconnaissable et il ne s’agit pas d’un chanteur ! Il a d’ailleurs annoncé ne connaitre aucun des quatre enquêteurs ! Faisons le point sur les indices à disposition avant le prime 3, avec un nouveau dévoilé durant la semaine.

Nouvel indice : « Je troque les podiums pour la scène »

Récap de ce que le Chevalier a déclaré sur le 2ème prime :

– « Vous devez être très honoré de me recevoir »

– « Me retrouver sur scène, devant un public en folie, ça va me rappeler des souvenirs »

– « Le chevalier en tournée, c’était quelque chose ! Les Zéniths, les grandes salles, les grandes villes, on en a bien profité. Je dis on car je n’étais pas seul »

– « J’ai eu la chance d’être sur scène avec des artistes mythiques »

– « Il y a un doc sur moi »

– « J’espère bien allumer le feu »

Indices visuels : il trébuche et semble maladroit, des gants, un tablier avec des muscles, de la moutarde

Propositions des enquêteurs : Brahim Zaibat, Laspalès, Pascal Legitimus, Vincent Lagaf’



Publicité





La dernière prestation du Chevalier sur « Maniac » de Michael Sembello

Ces indices vous aident t-ils ? Vous avez trouvé qui se trouve sous le costume du Chevalier ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note