« A la folie » : histoire et interprètes du téléfilm sur M6 ce soir (mardi 6 septembre 2022)

« A la folie » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce soir dans le cadre d’une soirée spéciale consacrée aux violences psychologiques. Au casting de cette fiction, Marie Gillain, Alexis Michalik, et Ahmed Sylla.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne







« A la folie » : l’histoire

Au cours d’un cocktail entre amis, Anna poignarde son compagnon Damien. Elle est immédiatement mise en examen pour tentative de meurtre et ne nie pas les faits mais l’affaire reste incompréhensible : Anna n’a aucun passé de violence et ne donne aucune explication à son geste. Noé, le policier en charge de l’enquête, veut comprendre : pièce par pièce, il va reconstituer le puzzle de l’emprise d’un pervers narcissique sur sa victime. Avec l’aide d’une avocate déterminée, ils vont révéler le vrai visage de Damien, mais parviendront-ils à sauver Anna ?

Interprètes et personnages

Marie GILLAIN (Anna Spitzer), Alexis MICHALIK (Damien Joly), Ahmed SYLLA (Inspecteur Noé Labidi), Nicole FERRONI (Maître Isabelle Benaya), Andréa BESCOND (Magalie), Nicolas MARTINEZ (Xavier), Christophe LAUBION (Bruno), Hubert DELATTRE (Juge Torrealba), Mathis BOUR (Mathis), et Aurélie KONATÉ (Yasmine Djaït)



Juste après

23h15 : DOCUMENTAIRE INÉDIT « AMOUR SOUS EMPRISE : PARTIR OU MOURIR »

Sylviane, Isabelle, Catherine et Ulrick ne se connaissent pas mais ont un point commun : ils ont tous été victimes de ce qu’on appelle un manipulateur pervers narcissique.

Pour tous, le même scénario : un coup de foudre, une lune de miel et très vite le dénigrement, le harcèlement et la manipulation.

Des violences psychologiques exercées par leur conjoint qui ont failli les mener au suicide. Comment ce qu’ils pensaient être leur plus belle histoire d’amour a-t- elle viré au cauchemar ?

Pour le comprendre, ils ont accepté avec beaucoup de courage de nous raconter leur histoire.

01h00 : DOCUMENTAIRE « AMOURS TOXIQUES : COMMENT SURVIVRE À UN MANIPULATEUR NARCISSIQUE ? »

Sophie Lambda, 35 ans, est illustratrice et autrice de bandes-dessinées. Sa BD « Tant pis pour l’amour » raconte la spirale infernale de sa relation toxique avec un pervers narcissique. À travers ce documentaire, Sophie retrace son histoire, et celle d’autres femmes, et décrypte les mécanismes de perversion, avec l’aide de ses proches et de sa famille. Enfin, elle consulte des psychologues pour comprendre les étapes de l’emprise, et des avocats, pour partager les recours possibles lorsqu’on est engagé dans une relation toxique.

