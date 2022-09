Plus belle la vie du 29 septembre : Vincent sauve Céline (résumé épisode 4628 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 29 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4628 en avance – Que va-t-il se passer dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 29 septembre. Et on peut vous dire que Céline va être sur le point de se suicider ! Vincent va la sauver in-extremis.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 29 septembre : Vincent sauve Céline

Vincent rejoint Céline et l’empêche de se tuer. Elle crie un soudain “taisez-vous” pour faire taire Livia. Elle dit à Vincent que Livia est planqué chez elle. Ariane et Boher s’y rende et arrête Livia qui était tranquillement assis sur le lit de Céline. Après quelques examens à l’hôpital, Riva rassure Vincent : Céline n’a pas été droguée. Il s’agissait de pure hypnose. Luna met son plan à exécution et parle à Lorraine Fournier de son histoire passionnelle avec Pavel. Lorraine Fournier mord à l’hameçon…

Thomas est jaloux des rapports entre son père et Kilian. Il veut prendre sa part du lien “père fils” et se fait inviter à une partie de belotte. Tel Escarfigue, Thomas quitte la partie car Roland aide Kilian alors qu’il n’est même pas en équipe avec lui. Plus tard, Thomas surprend une conversation entre Kilian et Roland : ce dernier a voulu taquiner Thomas. Thomas a donc décidé d’une petite vengeance…

Kévin et Alexandra cachent leur relation au commissariat. Les sentiments d’Alexandra sont sincères mais elle met un frein à Kevin lorsqu’il cherche à aller plus loin et préfère prendre la fuite. Total hasard, Kevin et Alexandra fréquentait le même camping lorsqu’ils étaient enfants. Kevin veut retrouver des photos mais Alexandra lui met un stop, prétextant qu’elle était complexée par son physique…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Roland va réunir toute la famille Marci (vidéo PBLV épisode n°4629)



Publicité





Plus belle la vie du 29 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note