Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 28 octobre 2022 – En ce début de week-end, si vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie », on vous propose de découvrir ce qui vous attend. En effet, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que Kilian se prépare à quitter le Mistral tandis que Betty est enceinte et que Noé doit prendre ses responsabilités. Et le commissariat est sous le coup d’une terrible menace…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 24 au 28 octobre 2022

Lundi 24 octobre 2022, épisode 4645 : La journée de Kevin Belesta se transforme en une descente aux enfers.

Mardi 25 octobre 2022, épisode 4646 : Le cas de Kevin est discuté. Tandis que Kilian ne parvient à oublier Betty, cette dernière met Noé face à ses responsabilités.

Mercredi 26 octobre 2022, épisode 4647 : Un autre policier se retrouve menacé. Tandis que Noé et Betty font face à leurs choix, Kilian prend une décision radicale.

Jeudi 27 octobre 2022, épisode 4648 : Boher se retrouve pris au piège, tandis que Noé a bien du mal à assurer.

Vendredi 28 octobre 2022, épisode 4649 : Le maître chanteur cherche une nouvelle victime. Tandis que Betty décide d’agir par elle-même, le départ de Kilian se précise.



Retrouvez Plus belle la vie chaque soir du lundi au vendredi sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

