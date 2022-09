Plus belle la vie du 3 octobre : Roland meurt en pleine fête (résumé épisode 4630 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 3 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4630 en avance – Que va-t-il se passer dans quelques jours dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de le savoir, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 3 octobre. Et on peut vous dire que ça s’annonce très triste puisque Roland va mourir pendant la fête d’anniversaire de Kilian et Lola !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 3 octobre : la famille Marci réunie avant la mort de Roland

C’est le jour de l’anniversaire de Lola et Kilian, Thomas marque le coup en faisant un super petit-déjeuner d’anniversaire. Les jumeaux sont heureux d’avoir enfin une vraie famille. Mirta rafistole un bouton de chemise de Roland et les deux partagent une danse, complices. Roland dévoile enfin sa recette secrète d’osso bucco à ses enfants, et François fraichement arriver des USA est également de la partie. C’est un moment de transmission ou tous sont ravis d’être ensemble. Mais un évènement va venir perturber ce beau moment…

De sa cellule, Livia continue à manipuler Céline. Cette dernière s’apprête à poignarder Vincent quand, in extremis, il lui montre la lettre d’amour qu’il était en train d’écrire. Elle se rend compte de l’amour que Vincent lui porte, il ne l’a jamais oublié…

Alexandra ne s’est pas rendue au travail aujourd’hui et a prétexté qu’elle était malade. Kevin se rend devant la porte de sa belle et lui fait une déclaration…

Plus belle la vie du 3 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

