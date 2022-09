Rugby Top 14 : suivez La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 10 )

Rugby Top 14 – La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Vivez la première journée du Top 14 ce samedi avec cette affiche qui oppose les Champions d’Europe aux Champions de France.







Un match de rugby à suivre en direct du Stade Marcel Deflandre de La Rochelle.







100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes du Groupe CANAL+. La rédaction rugby de CANAL+ se mobilise chaque week-end pour une couverture XXL de la compétition : analyses aiguisées, consultants de premier plan, reportages et coulisses, live, et en point d’orgue, tous les dimanches, en clair, le CANAL RUGBY CLUB.

La Rochelle / Montpellier la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais



Titulaires : 15. Dulin ; 14. Boudehent, 13. Rhule, 12. Danty, 11. Leyds; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Tanga, 8. Alldritt (cap), 6. Bourdeau; 5. Picquette, 4. Sazy ; 3. Colombe, 2. Lespiaucq, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Paiva, 18. Dillane, 19. Pa. Boudehent, 20. Berjon, 21. Popelin, 22. Favre, 23. Atonio.

Le XV de départ de Montpellier

Titulaires : 15. Bouthier ; 14. Lam, 13. Doumayrou, 12. Garbisi, 11. Ngandebe ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Camara (cap.), 8. Mercer, 6. Bécognée ; 5. Chalureau, 4. Van Rensburg ; 3. Haouas, 2. Maurouard, 1. Chauvac.

Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Forletta, 18. Verhaeghe, 19. Doumenc, 20. Aprasidze, 21. Darmon, 22. Rattez, 23. Lamositele.

La Rochelle / Montpellier en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby et sur notre site pour le résultat final.

La Rochelle : 0

Montpellier : 0

La Rochelle / Montpellier, 1ère journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 21h05 sur Canal+.

