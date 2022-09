Danse avec les Stars : découvrez les 12 danseurs professionnels de la saison !

5 ( 12 )

Danse avec les Stars, les danseurs professionnels – C’est vendredi prochain, le 9 septembre, que Camille Combal donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », le concours de danse le plus célèbre de France. Après la révélation des juges et des célébrités, découvrez les 12 danseurs professionnels de cette 12ème saison !







Si Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez sont partis vers d’autres aventures, 9 danseurs historiques reprennent tandis que 3 nouveaux font leur arrivée sur le parquet de « Danse avec les Stars ».







Danse avec les Stars, le retour de 9 danseurs historiques

CANDICE PASCAL, 12ème participation – vainqueur de la saison 8

CHRISTOPHE LICATA, 12ème participation – finaliste des saisons 3, 4, 5, 6 & 8

KATRINA PATCHETT, 11ème participation – vainqueur de le saison 1

FAUVE HAUTOT, 9ème participation – vainqueur des saisons 3,10 et 11

ANTHONY COLETTE, 5ème participation – finaliste des saison 9 et 10

JORDAN MOUILLERAC, 4ème participation – finaliste de la saison 11

INES VANDAMME, 3ème participation – finaliste de la saison 10

ELSA BOIS, 2ème participation – finaliste de la saison 11

ADRIEN CABY, 2ème participation – demi-finaliste de la saison 11

À leurs côtés, vous découvrirez 3 nouveaux danseurs

ALIZEE BOIS : 8 fois championne de France de danse dont 6 fois en danses latines, 1 fois en danse standard et 1 fois en dix danses, elle n’est autre que la petite sœur d’Elsa Bois ! Alizée compte bien s’imposer face à son ainée sur le parquet de DANSE AVEC LES STARS.

Pour la première fois dans l’histoire du programme, deux sœurs seront en compétition.

PIERRE MAUDUY : il est LE grand gagnant du programme « QUI DANSERA AVEC LES STARS ? » diffusé sur MYTF1 ! Chaque année, de nouveaux danseurs professionnels intègrent la troupe de DANSE AVEC LES STARS pour accompagner les célébrités. Et pour la première fois, ces auditions ont été filmées. Pierre s’est imposé face à 9 concurrents talentueux aux profils très différents qui nourrissaient tous le même rêve : fouler le parquet du Studio 217. A chaque étape de la compétition « QUI DANSERA AVEC LES STARS ? », Pierre Mauduy a su séduire le légendaire juge Chris Marques et le directeur de casting Julien Chapero par son talent, son authenticité et son humour sans pareil. Autant de qualités qui lui ont permis de décrocher sa place pour DANSE AVEC LES STARS !



CALISSON GOASDOUE : Cette danseuse professionnelle a elle aussi participé au programme « QUI DANSERA AVEC LES STARS ? » sur MYTF1. Calisson a été LE coup de cœur du jury ! Chris Marques et Julien Chapero ont vu en elle, outre ses qualités indéniables qui font d’elle une danseuse professionnelle à la hauteur de l’exigence de l’aventure « Danse avec les stars », une capacité à transmettre son art avec passion et bienveillance. Ils ont donc décidé de lui offrir une place au sein de la troupe des danseurs professionnels de DANSE AVEC LES STARS pour cette nouvelle saison.

Chacun avec leurs célébrités, les 12 danseurs professionnels tenteront de remporter le trophée tant convoité de DANSE AVEC LES STARS ! Retrouvez vidéos exclusives et replay sur myTF1

