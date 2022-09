5 ( 3 )

Sept à huit du 18 septembre 2022, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 18 septembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 800.000 personnes roulent sans permis en France. Inconscients des risques, ces hors la loi de la route estiment ne pas avoir le choix.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Flambée des prix à la cantine, jusqu’à 60% d’augmentation. Comment en cuisine essaie-t-on de réduire la facture ? Quelles solutions pour les parents qui ne peuvent plus payer ?

🔵 Ils font la loi dans les prisons les plus violentes du Brésil. Document choc sur ces pasteurs évangéliques, dernier recours face à l’emprise des gangs.

🔵 Et Ludovic, l’éboueur star de Tik-Tok dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Avec son balai et internet, il rêve de changer le monde.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 18 septembre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

