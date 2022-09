Sortie en salles de « Jumeaux mais pas trop » avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat

5 ( 1 )

C’est ce mercredi 28 septembre que sort en salles le film « Jumeaux mais pas trop », réalisé par Olivier Ducray et Wilfried Meance. Un film qui mêle humour et émotion avec dans les rôles principaux, Ahmed Sylla et Bertrand Usclat.







Un film tourné à Angoulême qui a reçu le Prix du Public lors du Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2022.







« Jumeaux mais pas trop », le synopsis

Après un test ADN de la justice, Anthony, 33 ans, découvre qu’il a un frère jumeau. Nés sous X, les deux frères auraient été séparés à la naissance. Anthony découvre avec d’autant plus de surprise que son frère est blanc, alors que lui est noir. De plus, il s’agit de Grégoire Beaulieu, candidat star des élections législatives à venir. Pour approcher son frère, Anthony va se faire engager comme chauffeur, sans révéler tout de suite qui il est réellement.



VIDÉO « Jumeaux mais pas trop », la bande-annonce

