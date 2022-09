Star Academy : une saison courte, pas d’internet, les stars attendues, toutes les infos !

4.7 ( 3 )

Alors que le lancement de la Star Academy 2022 est programmée pour le samedi 15 octobre, c’est hier que TF1 donnait la conférence de presse pour donner les détails sur le retour de ce programme phare de la chaîne.







Coup du monde de foot oblige, il s’agira d’une saison courte en seulement 6 semaines et 7 primes. On vous dit tout sur les infos annoncées lors de la conférence de presse de cette saison 2022 de la Star Academy !







Star Academy 2022 : Edouard, Lucie, et Quentin de retour aux côtés de la nouvelle promo

Dispensés par 5 professeurs passionnés, choisis pour leur expertise dans leur domaine, mais également pour leurs qualités pédagogiques et leur personnalité inspirante, les cours seront complétés chaque semaine par l’intervention d’artistes de différents horizons (chanteurs, humoristes, youtubeurs, producteurs, managers) qui viendront partager leur expérience avec les élèves lors de MasterClass. Michaël Goldman, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talent, sera le directeur de la Star Academy. A la tête de l’équipe pédagogique, il accompagnera les élèves au cours de leur formation pour les orienter artistiquement et les aider à trouver leur style et la meilleure manière d’exprimer leur talent. Deux répétitrices, dont Lucie Bernardoni, finaliste au côté de Grégory Lemarchal, seront également aux côtés des élèves, dès le mardi, pour préparer avec eux le prime. Ils pourront aussi compter sur le soutien des élèves des saisons précédentes qui viendront leur rendre visite au château pour partager leur expérience et leur donner des conseils chaque dimanche autour d’un dîner. Par ailleurs, Edouard Algayon sera dans l’orchestre live des primes et Quentin Mosimann produira l’hymne et l’album des élèves.

Star Academy 2022, le retour des fondamentaux

Comme lors des saisons précédentes, les élèves, privés de leur portable, disposeront d’une minute de téléphone quotidienne pour appeler leurs proches. Pour rester concentrés sur leur formation au château, ils n’auront pas non plus accès à internet mais pourront communiquer avec le public sur les réseaux sociaux en postant des contenus, le tout encadré par la production. La mécanique du jeu reste identique avec des évaluations en chant, en danse et peut-être parfois en théâtre, auxquelles assisteront le directeur et le corps enseignant. A l’issue des évaluations, se tiendra un conseil de classe où les professeurs désigneront trois ou quatre élèves. Ces derniers, prévenus le lendemain du conseil de classe, risquent l’élimination au prime. Un nommé sera sauvé par le public, un autre par ses camarades et le dernier sera éliminé. Au bout de ces deux mois de formation intense, le grand gagnant remportera 100 000 € et un contrat avec Sony Music Entertainment France pour un album. Pendant qu’ils seront au château, les élèves auront également la chance d’enregistrer ensemble un album sur lequel figurera l’hymne de la saison.



Star Academy 2022 : les stars attendues sur les 7 primes

A l’instar de leurs prédécesseurs, ils devront se surpasser pour assurer chaque samedi un show en direct présenté par Nikos Aliagas. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, le prime sera suivi d’une deuxième partie de soirée qui accompagnera les élèves sur le trajet retour au château. Karima Charni, Star Académicienne lors de la quatrième saison et spécialiste culture à LCI, sera en duplex depuis le bus, et recueillera leurs premières impressions. Des primes spéciaux seront proposés : orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet, hommage à Grégory Lemarchal, prime des anciens… Parmi les artistes présents sur les 7 soirées, on retrouvera : Juliette Armanet, Amir, M. Pokora, Slimane, Kendji Girac, Soprano, Michel Polnareff, Véronique Sanson, Julien Clerc, Naps, Maître Gims, Dadju, Mika ou encore Tayc, Adé et Pomme. Les téléspectateurs pourront également suivre les moments forts de la journée des Académiciens du lundi au samedi dans la quotidienne et pour ceux qui ne souhaitent rien rater, un flux live Star Academy sera disponible sur MYTF1 Max.

