Plus belle la vie spoiler : les funérailles de Roland (vidéo PBLV épisode n°4633)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – C’est un moment rempli d’émotion qui vous attend jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie. En effet, c’est le jour des funérailles de Roland Marci et tout le monde est très triste !







Kilian va prononcer un discours très émouvant pour ses adieux à ce père qu’il n’a connu que tardivement…

Plus belle la vie spoiler les adieux à Roland Marci

Thomas est en larmes, tout comme Lola. Toute la famille et les proches de Roland sont présents pour cet ultime adieu. Mais comment dire au revoir à celui qui a tant marqué le Mistral ?



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4633 du 6 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

