The Voice 2023 : Bigflo et Oli deviennent coachs, Zazie de retour

The Voice, les coachs de la saison 12 dévoilés – The Voice sera de retour en 2023 et il y a du changement du côté des coachs ! Une grande nouveauté fera son apparition pour cette saison 12 de The Voice : un double fauteuil pour la première fois avec l’arrivée de Bigflo et Oli. Amel Bent et Vianney rempilent tandis que Zazie fait son retour dans son fauteuil de coach.







The Voice, Bigflo et Oli deviennent coachs

Après sept ans d’ascension, 4 albums au compteur, dont « La Cour des Grands », « La Vie de Rêve », « La Vraie Vie » (allant tous du « platine » au « disque de diamant »), des tournées triomphales dans les plus grandes salles françaises et stades (2 Stadium de Toulouse, Paris la Défense Arena), Bigflo et Oli, artistes multi récompensés (Victoire de la musique de l’artiste de l’année, NRJ Music Awards, …) sont revenus sur les mêmes bases en 2022, après deux ans d’une pause bien méritée. Les deux frères et rappeurs toulousains, idoles de la nouvelle génération, ont réussi à toucher le cœur des Français et se sont imposés comme des figures incontournables du rap en France. Leur nouvel opus. « Les Autres c’est nous », était déjà disque d’Or, une semaine à peine après sa sortie en juin dernier. C’est donc tout naturellement qu’ils intègrent « The Voice », avant de partir en tournée dans toute la France en 2023.

Avec leur bonne humeur contagieuse et installés dans un double fauteuil, Bigflo et Oli vont bouleverser l’ordre établi et apporter un vent de folie sur le plateau.

Le retour de Zazie pour The Voice 2023

Cette saison sera aussi celle du grand retour de l’emblématique Zazie, artiste référence de la chanson française, et coach emblématique. Sa générosité, sa créativité et son expérience en font une coach redoutable, avec déjà deux trophées The Voice à son actif. Cette auteur-compositeur-interprète, une des plus belles plumes de la chanson française, va retrouver son fauteuil rouge.

Amel Bent et Vianney rempilent

Amel Bent, une des plus grandes voix françaises, figure du R’n’B et de la grande variété, mais également une coach incroyable qui depuis 3 ans défend ses convictions et ses Talents avec passion, qui parle avec son cœur et qui ne triche jamais.



Vianney, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération, enchaîne les succès, les tubes, les tournées avec singularité et naturel, et revient pour sa troisième saison dans le fauteuil rouge avec une envie et un enthousiasme intact. Un coach exigeant, mais toujours très humain et proche de ses Talents.

Bigflo et Oli, Amel Bent, Vianney et Zazie, voici une nouvelle équipe de coachs qui va nous faire vibrer en 2023 sur le plateau de The Voice.

