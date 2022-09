Un si grand soleil du 15 septembre : la mort d’un personnage (résumé épisode 977 en avance)

5 ( 10 )

Un si grand soleil du 15 septembre, spoiler résumé de l’épisode 977 en avance – Accro au feuilleton « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 15 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Angel est interrogé au commissariat. Il refuse de coopérer et nie tout ce qu’on lui reproche. Elise et Manu insistent mais Angel ne se sent pas bien et fait un malaise. Un médecin vient au commissariat et il informe ensuite Becker qu’il a été opéré d’un anévrisme il y a quelques jours ! Il explique ensuite qu’en cas de nouveau malaise, Angel devra être hospitalisé.

Claire et Florent font leurs cartons avant leur déménagement. Kira a petite mine en partant pour le lycée. Florent s’inquiète et confie aussi à Claire qu’Enzo lui manque. Claire pense que ce déménagement peut être un nouveau départ, ils pourraient se réconcilier. Florent l’espère.



Kira est avec Louis, elle se montre jalouse vis à vis de Lily. Louis ne voit rien et lui confie qu’il craque sur Lily… Kira fait la tête.

Johanna vient parler avec Angel. Elle lui explique que la police a assez d’éléments contre lui, elle lui conseille de coopérer pour ne pas aggraver son cas. Pendant ce temps là en cours de sport, Kira se dispute avec une autre élève qui a compris qu’elle en pince pour Louis…

Becker est avec Cécile et le procureur, il leur explique qu’Angel n’a toujours pas avoué. Le procureur s’impatiente mais Becker affirme qu’ils continuent la surveillance de sa femme pour la coincer.

Kira est à la salle de sport avec Claire. Elle lui confie qu’elle n’en peut plus de voir Lily tourner autour de Louis. Claire essaie de lui remonter le moral, elles prévoient d’aller dîner toutes les deux.

Cécile rentre et annonce à Christophe qu’ils ont arrêté le trafiquant de drogue. Christophe se coupe en apprenant la nouvelle. Cécile explique qu’il reste des gens à arrêter, sa femme et ceux qui l’ont aidé de près ou de loin. Elle lui parle du médecin qui a opéré Angel pendant sa cavale, qu’elle espère bien arrêter. Christophe a des palpitations. Il lui annonce ensuite que le cardiologue a confirmé le diagnostic d’Alain, il somatise.

Claire et Kira sont à la pizzéria. La serveuse est l’élève du lycée avec qui elle s’est disputée, Kira fait exprès de la provoquer. Claire lui reproche son attitude. Après le repas, Kira s’excuse et les deux ados sympathisent.

Angel est encore interrogé, en présence de Johanna. Il passe aux aveux. Manu enchaine sur sa femme, il veut savoir son rôle et Angel dément toute implication de sa femme. Manu s’énerve, Johanna demande à Becker que ça se passe dans le calme. Elle reproche le comportement de Manu. Il appelle à l’aide, Angel est à terre. Johanna et Becker entrent dans la salle d’interrogatoire, Angel est mort !

Un si grand soleil du 15 septembre extrait, la mort d’Angel

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

