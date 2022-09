Un si grand soleil du 20 septembre : Christophe craque (résumé épisode 980 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 20 septembre, spoiler résumé de l’épisode 980 en avance – Si vous êtes addict à la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient de découvrir ce qui vous attendk c’est le moment? On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 20 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, la femme d’Angel a passé la nuit en garde à vue. Johanna rappelle à Becker qu’elle vient de perdre son marie et qu’elle vit un vrai cauchemar. Johanna promet à sa cliente qu’elle aura bientôt des réponses.

Claire et Florent débarrassent et rangent la villa. Enzo et Claire partent travailler, mais Enzo découvre la boite aux lettres défoncée ! Et Claire découvre qu’on lui a crevé les pneus. Elle se rend au commissariat pour porter plainte. Elise la reçoit et est étonnée, pour elle ce n’est pas un quartier qui craint. Elise lui demande si elle a une idée de qui a fait ça, Claire lui parle d’Hélène…



La femme d’Angel appelle l’ami de son mari. Elle veut se venger et tuer les flics responsables de sa mort ! Elle veut absolument le venger.

Manu vient voir Laetitia, il lui explique qu’il a du temps puisqu’il a été mis à pied. Il est confiant mais ça l’embête de ne pas travailler.

Kira reçoit un appel du tribunal, elle doit s’y rendre et stresse. Elle explique à sa copine Thaïs ce qu’elle risque à cause de Louis.

Aux Sauvages, Victor est avec Hélène, qui lui parle de la perte d’un patient. Elle l’interroge sur la fête de la veille chez Claire. Victor est content et se sent soulagé, il la remercie de l’avoir incité à y aller.

A la clinique vétérinaire, Christophe stresse en devant faire une euthanasie sur un lapin. Il refile le boulot à Charles, pour qui c’est la première fois.

Florent est avec Kira au tribunal. Ils ressortent soulagés, elle a juste un avertissement. Pendant ce temps là, Charles se confie à Dylan sur le lapin qu’il a du tuer. Et Christophe ne se sent pas bien…

Claire explique à Florent ses soupçons sur Hélène. Florent pense qu’elle va trop loin. Chez Cécile, Christophe rentre alors qu’elle joue du piano. Il s’énerve quand elle lui demande ce qu’il ne va pas. Il l’envoie balader et lui demande de le lâcher !

Un si grand soleil du 20 septembre extrait, Christophe part en vrilles

