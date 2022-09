Un si grand soleil du 22 septembre : Claire parano ? (résumé épisode 982 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 22 septembre, spoiler résumé de l’épisode 981 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 22 septembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Christophe dit à Cécile qu’il va leur chercher des croissants, mais elle s’en va en claquant la porte sans un mot. Pendant ce temps là, Eva rappelle Bellon, elle veut toujours qu’il tue Manu et exige qu’il le fasse tout de suite ! Bellon trouve ça trop dangereux de tuer un flic. Eva raccroche en disant qu’elle va demander à quelqu’un d’autre.

Hélène boit un verre avec Alix, qui est ravie de l’ouverture de sa galerie dans 3 semaines. Elle prépare son inauguration et lui parle d’Ulysse. Victor leur propose un jus de fruits frais quand Hélène reçoit un appel du commissariat, elle est convoquée.



Publicité





Florent parle à Claire de sa plainte, il pense qu’elle fait une erreur et qu’elle devrait la retirer. Mais Claire est convaincue que c’est Hélène et ne veut plus s’écraser pour juste préserver ses rapports avec son père. Un voisin les interrompt, il a vu la dépanneuse emmener sa voiture. Il ne comprend pas, il ne se passe jamais ça dans le quartier d’habitude ! Il leur souhaite la bienvenue.

Au commissariat, Elise montre à Hélène les photos des pneus crevés. Elle lui demande ce qu’elle faisait jeudi soir, elle explique qu’elle était seule chez elle. Hélène accuse Claire de lui mettre ça sur le dos parce qu’elle n’accepte pas qu’elle soit avec Victor.

Johanna se rend chez le médecin légiste. Il lui confirme qu’Angel n’a subit aucune violence et il lui fait part de sa théorie. Il pense que l’hémorragie vient des sutures de l’opération. Le chirurgien aurait utilisé des fils résorbables intentionnellement dans le but de tuer Angel ! Mais il ne peut pas le prouver.

Pendant ce temps là, Christophe est hanté par les souvenirs d’Angel. Il tombe et se tord de douleur… Charles le retrouve, Christophe lui assure que ça va.

Victor appelle Claire, il lui hurle dessus et lui demande de lâcher Hélène ! Il pense que c’est n’importe quoi et lui assure qu’elle se trompe. Claire lui rappelle que c’est une manipulatrice mais Victor refuse de l’entendre. Victor sous-entend que Claire est folle et raccroche…

Charles interroge Christophe sur son état, il lui assure qu’il est suivi mais que tout ça est du au stress. Charles lui propose de travailler plus pour qu’il se repose.

Margot interroge Johanna sur Christophe. Elle lui demande s’il a eu un enfant avant d’être avec elle. Johanna n’en a pas connaissance et coupe court à la conversation.

Kira et Enzo parlent du vandalisme et d’Hélène. Florent leur demande d’arrêter d’en parler, Kira lui reproche de ne pas soutenir Claire.

Margot décide d’aller voir Cécile. Elle refuse de lui parler mais Margot lui dit tout : Christophe lui ment, il a un enfant caché ! Cécile a du mal à y croire et Christophe débarque. Margot le confronte, Cécile lui demande de les laisser et exige que Christophe s’explique.

Florent vient voir Claire. Il lui demande d’arrêter de monter la tête de Kira contre Hélène. Il lui dit qu’elle est parano et pas objective ! Claire lui rappelle qu’il ne l’a pas cru déjà quand Hélène l’avait droguée. Florent s’emporte et affirme qu’elle a perdu son discernement. Claire pleure.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 octobre 2022

Un si grand soleil du 22 septembre extrait, Florent accuse Claire

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note