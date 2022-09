66 minutes du 25 septembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

5 ( 1 )

66 minutes du 25 septembre 2022, sommaire et reportages – Xavier de Moulins vous donne rendez-vous aujourd’hui dès 17h25 sur M6 pour suivre 2 nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne







66 minutes du 25 septembre 2022, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 « La Tour Eiffel infernale…pour les riverains » : Vendeurs à la sauvette, pickpockets, trafics en tout genre, les abords de la Tour Eiffel sont devenus synonyme d’insécurité. La police du quartier multiplie les contrôles et les descentes pour rassurer les habitants.



🔵 « Manger pas cher au restau, c’est possible ! » : En ces temps d’inflation, manger au restaurant devient inabordable. Alors certains restaurateurs se démarquent en proposant des repas à moins de 15 Euros. Mais comment font-ils ?

Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

