Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 octobre 2022

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 14 octobre 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Damien, le professeur de philo, est au plus mal. Sa relation avec Thaïs est dévoilé et il va tout perdre !

Chez L Cosmétiques, Jade subit une violence agression… Elle va devoir faire un choix entre porter plainte et se venger elle-même.

Quant à Virgile, son avenir professionnel se joue sur un rendez-vous important avec quelqu’un qui pourrait investir dans son projet.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 octobre

Lundi 10 octobre 2022, épisode 994 : Tandis que Damien pense avoir trouvé la solution parfaite pour gérer son histoire avec Thaïs, Ulysse décide d’aller régler ses comptes avec son ex, Yvon. Mais cette confrontation pourrait bien mal tourner…

Mardi 11 octobre 2022, épisode 995 : Jade réussit à apprivoiser Akim mais se fait recadrer sèchement par Elisabeth. De leur côté, les ados font leur sortie scolaire au pont du Gard. Damien et Thaïs réussiront-ils à résister à leur désir ?

Mercredi 12 octobre 2022, épisode 996 : Jade apprend une excellente nouvelle et fait la connaissance de Casile, un fidèle client de L. Cosmétiques. Fanny a découvert le secret de Damien et Thaïs. Décidera-t-elle de les dénoncer à sa hiérarchie ?

Jeudi 13 octobre 2022, épisode 997 : Jade se fait agresser. Elle qui a une sainte horreur des flics décidera-t-elle de porter plainte, ou plutôt de se faire justice elle-même ? Le père de Thaïs apprend la gravité des faits reprochés à Damien. Comment décidera-t-il de protéger Thaïs ?

Vendredi 14 octobre 2022, épisode 9983 : Virgile a un rendez-vous important avec une investisseuse. Son avenir professionnel se joue, tandis que celui de Damien est définitivement ruiné. De son côté, Elise fait une charmante rencontre au commissariat.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 26 au 30 septembre 2022 en cliquant ICI

du 3 au 7 octobre 2022 en cliquant ICI

