Un si grand soleil du 7 septembre : Christophe tue Angel (résumé épisode 973 en avance)

Un si grand soleil du 7 septembre, spoiler résumé de l’épisode 973 en avance – Fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 7 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Chrisophe prend sa tension, il a l’air épuisé. La femme d’Angel et l’homme de main débarquent avec Angel, qui a fait un malaise et a perdu connaissance quelques minutes à cause de la douleur. Christophe se charge de l’anesthésie. Il rappelle qu’il n’est pas chirurgien et que c’est très risqué. Mais ils confirment que oui, il va l’opérer. Christophe leur demande de sortir, la femme d’Angel refuse de le laisser. Christophe met de la musique classique et commence l’opération.

Camille prépare son départ. Elle fait sa valise avec Laetitia mais elle est beaucoup trop lourde, elle stresse de devoir retirer des affaires. Pendant ce temps là, Steve est au parloir pour dire au revoir à son frère. Camille angoisse et pleure ! Laetitia essaie de la rassurer.



L’opération est finie, Eva est aux côtés de son mari. Christophe leur annonce qu’il va bien mais il doit se reposer pendant 24h au cabinet. L’homme de main ramène Eva et lui dit qu’il revient après. Christophe prend l’enveloppe contenant l’argent et il leur assure que c’est la dernière fois.

Steve rejoint Camille. Il comprend qu’elle ne va pas bien et lui propose d’aller à la plage. Il lui montre des photos de là-bas, Camille retrouve le sourire. Il lui dit qu’il n’a jamais été aussi heureux.

Thierry et sa collègue surveillent Eva, ils la voient réouvrir sa boutique et préviennent Elise. Avec Akim, ils débarquent et l’interrogent. Elle affirme qu’elle était chez des amis et qu’ils peuvent vérifier.

Sur la plage, Camille a la surprise de voir ses amis débarquer. Ils ont prévu des cadeaux pour leur départ.

Christophe est seul avec Angel, il affirme qu’il est content de lui. Il lui dit que dans quelques jours, son artère va se réouvrir et son coeur ne sera plus irrigué, il va mourir ! Il lui parle du gamin mort injustement. L’ami d’Angel débarque, Christophe lui dit qu’il va bientôt se réveiller. Il lui répond qu’il va rester là et lui demande de rentrer chez lui.

Camille est avec Manu, ils sortent du cinéma. Avant de rejoindre Steve, Camille remercie son père de la laisser partir et de leur faire confiance.

Cécile discute avec sa soeur quand Christophe rentre. Il explique que son opération a été compliquée et qu’il va prendre un bain et se coucher. Christophe semble épuisé, Cécile s’inquiète qu’il refuse de manger.

Un si grand soleil du 7 septembre extrait, Christophe devient un meurtrier

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

