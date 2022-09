Un si grand soleil du 8 septembre : Charles surprend Christophe et Angel (résumé épisode 974 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil du 8 septembre, spoiler résumé de l’épisode 974 en avance – Fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 8 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Christophe fait un cauchemar, il se voit attaché dans un cercueil avec le couple Angel prêt à le tuer. Il se réveille en panique, il a mal à la poitrine… Le lendemain matin, Cécile retrouve Christophe endormi dans le jardin. Elle lui demande s’il a mal dormi et lui propose d’aller se recoucher, mais il affirme avoir une grosse journée de boulot.

Janet est avec Jacques et Marc. Elle leur annonce qu’il peut aller en centre de rééducation dès lundi. Mais Jacques n’a pas l’air ravi d’y aller. Janet insiste, il finit par accepter.

Elisabeth s’énerve en cherchant un dossier. Alain le retrouve et la met en garde : elle est proche du burn-out. Il lui propose de prendre un peu de repos tous les deux mais elle s’énerve et dit qu’elle n’a pas le temps.

Jacques parle de Myriam à Marc, elle espère qu’elle pourra lui pardonner… Marc est mal à l’aise et n’a pas d’autre choix que de lui dire la vérité : Myriam est morte.

A la clinique, Christophe fait marcher Angel, qui souffre. Il lui explique qu’il doit partir rapidement, il ne peut pas fermer sa clinique plus longtemps. Christophe leur assure qu’ils pourront faire les soins eux-mêmes.

Cécile est à la salle de sport, Margot l’appelle pour lui dire qu’elle vient dîner ce soir. Cécile refuse, elle lui dit qu’elle a besoin d’être seule avec Christophe. Elle l’envoie balader.

Louis vient voir Jacques, ils parlent de la mort de Myriam. Et Jacques lui assure que ce n’est pas la faute de Léonor s’il en est arrivé là. Il demande à Louis d’arrêter d’en vouloir à sa mère. Louis va voir Léonor au tennis… Il appelle ensuite son père pour lui dire qu’il va passer la nuit chez elle, Marc trouve ça très bien.

Elise et Thierry sont avec Becker. Ils sont certains que la femme d’Angel est toujours en contact avec son mari. Mais ils n’ont rien.

Charles et Dylan s’embrouillent, Charles a oublié sa tablette au cabinet et ne pourra pas faire la compta. Dylan est en colère et lui demande d’aller au cabinet ! Charles se rend au cabinet au moment où Angel est sur le point de partir… Charles découvre que Christophe est là et entend sa conversation avec Angel. Charles se cache derrière le desk de l’entrée.

Un si grand soleil du 8 septembre extrait, Charles découvre pour Christophe et Angel

