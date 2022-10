50mn Inside du 15 octobre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 6 )

50mn Inside du 15 octobre, sommaire et reportages – Avant le lancement de la Star Academy, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 15 octobre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎬 À la une : La famille royale, la nouvelle donne

📸 En intimité avec Nathalie Marquay Pernaut

Six mois après la mort de son mari, le regretté Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay Pernaut nous a reçus dans l’intimité de sa nouvelle maison, là où elle se reconstruit aux côtés de ses enfants.



🎬 Le portrait : Jamel Debbouze

Après 4 ans d’absence au cinéma, Jamel Debbouze revient dans « Le Nouveau Jouet » un remake du film « Le Jouet » de Francis Veber et dans lequel il reprend le rôle de Pierre Richard. L’occasion pour nous de le retrouver et de l’interroger sur son parcours mais aussi sa vie d’homme de 47 ans et de père.

🎶 La Story – Jean-Jacques Goldman, le faiseur de tubes

Ses textes n’ont pas pris une ride et se transmettent presque comme un héritage. Les jeunes artistes d’aujourd’hui reprennent régulièrement ses tubes, et font encore appel à sa plume. Soprano, Nolwenn Leroy, ou encore Julie Zenatti : ils ont accepté de partager avec nous leurs souvenirs, et nous expliquent ce qui rend Jean-Jacques Goldman si unique pour la nouvelle génération de la chanson française.

50mn Inside du 15 octobre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍Dans le secret de la Star Academy

📍Kenya, terre de safari et d’aventure : Immersion dans la vie sauvage avec des passionnés qui ont tout quitté pour vivre leur rêve de savane, ou s’installer sur l’île de Lamu …

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

