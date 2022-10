50mn Inside du 8 octobre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 6 )

50mn Inside du 8 octobre, sommaire et reportages – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 8 octobre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎬 À la une : Sophie Marceau

Depuis 40 ans, elle fait l’objet de tous les regards. Sophie Marceau, discrète et souriante, se prête toujours au jeu des autographes… Depuis quelques jours, la Cinémathèque lui rend hommage à travers une rétrospective de ses plus grands succès. L’occasion de revenir sur la longue carrière de la comédienne, démarrée au début des années 80.

📸 En intimité : Maxime Gasteuil

Il est l’un des nouveaux visages de l’humour en France, et il a l’art de pointer tous les excès de notre époque dans des vidéos parodiques

hilarantes. L’humoriste nous a reçu dans son havre bordelais où vivent encore ses parents et sa soeur, un lieu très intime qu’il nous fait découvrir.



Publicité





🎬 Le portrait : Jean Dujardin

L’acteur a fêté cette année à la fois ses 50 ans et les dix ans de son Oscar pour son rôle dans « The Artist ». Il se confie

Et aussi : La story, Jennifer Lopez

50mn Inside du 8 octobre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret du Royal Palace Kirrwiller. Classé 2ème plus grand Music-Hall de France, le Royal Palace propose un spectacle époustouflant, 2 restaurants de luxe ainsi qu’un club discothèque.

📍 Et direction San Diego 🇺🇸

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note