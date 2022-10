« A la recherche de la jeunesse éternelle » : votre documentaire ce soir sur M6 (13 octobre 2022)

5 ( 2 )

« A la recherche de la jeunesse éternelle », c’est le titre du documentaire que vous découvrirez ce soir sur M6. Dans ce documentaire événement la comédienne Valérie Bonneton (“Fais pas ci, fais pas ça”, “Les petits mouchoirs”) et le grand reporter Alfred de Montesquiou (Prix Albert Londres) partent pour un voyage inédit et surprenant autour du monde. Ils vont tester aussi bien les recettes les plus anciennes que des méthodes éprouvées scientifiquement pour tenter d’arrêter de vieillir, voire de rajeunir.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6play.







Publicité





« A la recherche de la jeunesse éternelle » : en quelques lignes

Aujourd’hui, la science nous l’assure. Notre longévité n’est due qu’à 20% à notre patrimoine génétique alors qu’elle dépend à 80% de notre mode de vie. Alors il existe des moyens pour rallonger la vie et rester jeune plus longtemps.

Valérie Bonneton, comédienne, et Alfred de Montesquiou, grand reporter ont décidé de partir autour du monde pour découvrir, enquêter, parfois tester sur eux-mêmes, les méthodes de rajeunissement les plus sérieuses comme les plus inattendues. Certaines sont à la pointe de la technologie, d’autres font appel à des méthodes ancestrales qui font leurs preuves depuis des millénaires.

Après un check-up médical complet qui leur donnera leur âge biologique, ils s’envoleront du Costa Rica vers les confins de l’Asie en passant par l’Europe et les États-Unis en quête de la jeunesse éternelle. Sur leur route, ils croiseront des centenaires en pleine forme, ils séjourneront dans des cliniques ultra modernes à la pointe de la recherche et rencontreront les gardiens des secrets de la longévité. Après plusieurs mois de voyage et d’expériences, parfois éprouvantes, leur âge biologique aura-til reculé ? Auront-ils trouvé sur leur route les clés de la jeunesse éternelle ? Et que retiendront-ils de cette extraordinaire expérience ?

« A la recherche de la jeunesse éternelle », c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note