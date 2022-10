Envoyé Spécial du 13 octobre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 2 )

🔴 MINI CRÉDIT, MAXI SOUCI ?

1080 euros… C’est la somme annuelle que les Français vont devoir débourser pour absorber la hausse générale des prix. Presque un mois de salaire à dépenser simplement pour maintenir son niveau de vie ! Dans ce contexte de baisse du pouvoir d’achat, on voit apparaitre de nouvelles offres de financement à destination des personnes qui ont besoin d’argent tout de suite et qui doivent dépenser aujourd’hui l’argent qu’elles auront (peut-être) demain. Nous avons testé pour vous, le mini crédit, le paiement fractionné, la location longue durée, toutes ces solutions proposées aujourd’hui pour payer immédiatement ce qui ne peut pas attendre quand on a du mal à boucler ses fins de mois. Vous allez le voir, elles présentent souvent des pièges pour les clients les plus précaires.

🔴 ENQUETE SUR MON COVID LONG

En France, deux millions de personnes souffriraient de symptômes persistants du Covid. Notre journaliste Anaïs Bard est l’une d’entre elles. Le 20 mai 2021, elle a été testée positive au coronavirus et depuis c’est un peu comme si la maladie n’était jamais partie. Fatigue intense, palpitations, acouphènes, brouillard cérébral. Pourquoi ne guérit-elle pas ? Comment ce virus détraque-t-il son corps ? Dans ce reportage, notre journaliste est à la fois enquêtrice et patiente. A la recherche de réponses sur ce mal qui l’accable, elle est allée rencontrer des médecins qui essayent de comprendre cette nouvelle pathologie et des patients très atteints et souvent désespérés, prêts à tenter tous les traitements expérimentaux, même les plus dangereux.

🔴 MON CHER VELO ELECTRIQUE

Files d’attente dans les magasins, commandes en souffrance sur Internet : c’est l’incroyable ruée sur le vélo à assistance électrique ! 390 000 exemplaires vendus en France en 2019 (+12 %) et peut-être un million par an à partir de 2025. Et les prix grimpent : 1 750 € en moyenne, et jusqu’à 5 000 pour les plus sophistiqués. Alors, tout le monde s’y met : fabricants traditionnels, enseignes d’électroménager et marques jusqu’alors inconnues proposent leur modèle. Les professionnels se frottent les mains : les marges sont bien plus élevées que pour les vélos classiques. Les élus poussent aussi à la roue ! Grandes ou petites villes, des pistes cyclables sont tracées en urgence et des subventions versées aux acheteurs, parfois jusqu’à la moitié du prix du vélo. Bref, le vélo électrique aurait toutes les vertus : économique, écologique, bon pour la santé, le parfait concurrent de la voiture. Mais est-ce si sûr ? Pour en avoir le coeur net, notre journaliste s’est elle aussi acheté un vélo électrique et s’est posé beaucoup de questions : sont-ils tous réparables ? Que deviennent les batteries au lithium en bout de course ? A qui profitent vraiment les subventions publiques ?

