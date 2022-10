« Charlie’s Angels » : l’histoire du film inédit ce soir sur France 2 (2 octobre)

5 ( 1 )

« Charlie’s Angels », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 2 octobre sur France 2. Réalisé par Elizabeth Banks et sorti en salles en 2019, ce film met en scène Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Il s’agit d’une reprise des aventures de Charlie et ses drôles de dames.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Charlie’s Angels » : l’histoire

A Rio de Janeiro, Sabina Wilson et Jane Kano, deux agentes expertes des Charlie’s Angels, mènent à bien une mission délicate. Un an plus tard, à Hambourg, Elena Houghlin, talentueuse développeuse informatique, tente en vain de signaler à son supérieur qu’un défaut majeur menace le bon fonctionnement d’un logiciel qu’ils développent. Quelques instants plus tard, elle et discrètement approchée par une agente des Charlie’s Angels. Au même moment, John Bosley fête sa future retraite bien méritée.

La bande-annonce



« Charlie’s Angels », un film d’Elizabeth Banks, c’est ce soir sur France 2.

