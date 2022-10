« De miel et de sang » du 1er octobre : téléfilm inédit avec Léa François ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« De miel et de sang » au programme TV du samedi 1er octobre 2022 – C’est un téléfilm inédit qui vous attend ce samedi soir sur France 3 ! « De miel et de sang » met en scène Léa François, actrice bien connue pour son rôle de Barbara dans « Plus belle la vie », aux côtés de Nicolas Gob et Eva Darlan.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« De miel et de sang » : présentation

Après 15 ans d’absence, le capitaine Fred Carel, de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement, revient dans le village de Provence qui l’a vu grandir. Avec Sara, son ancienne camarade de lycée à la tête de la gendarmerie, il doit enquêter sur la mort d’Antoine Bernier, tué par des dizaines de piqûres d’abeilles.

Ça ne pourrait être qu’un triste accident, mais plusieurs éléments suspects interpellent Fred et Sara. Tous convergent vers Louise, Anaïs et Géraldine Portal, trois générations de femmes d’une éminente famille de la région.

Il y a d’abord ce trafic de ruches qui met les apiculteurs, dont les Portal, à cran.

Surtout, quinze ans auparavant, Antoine Bernier fut l’un des seuls rescapés du tragique accident de bus qui coûta la vie à la quasi-totalité de l’équipe de football locale. Louise, Anaïs et Géraldine Portal y ont respectivement perdu leur père, leur mari et leur fils.

Fred Carel était aussi dans ce bus. Et c’est à Antoine Bernier qu’il doit la vie. Sara pourra-t-elle aider Fred à enfin surmonter son traumatisme et ainsi, dévoiler la vérité ?

« De miel et de sang », le casting

Nicolas Gob (Fred Carrel), Léa François (Sara Becker), Eva Darlan (Geraldine), Selma Kouchy (Anaïs), Kim Higelin (Christie), Sarah Saïdi (Louise)



« De miel et de sang » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.

