The Voice Kids du 1er octobre : la demi-finale ce soir, quels talents seront éliminés ? Qui ira en finale ?

5 ( 1 )

The Voice Kids du 1er octobre 2022, extrait vidéo – C’est déjà l’heure de la demi-finale ce soir pour les talents de The Voice Kids 2022. Après les battles, quels talents seront éliminés avant la grande finale de la saison ?







Publicité





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





The Voice Kids du 1er octobre 2022 : la suite des battles

Cette année, le niveau de des jeunes talents n’a jamais été aussi élevé sur une demi-finale ! Les coachs Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori ont préparé avec leurs talents des grandes performances : émotions garanties à 100% ! Cette soirée vous réserve de belles surprises et de beaux moments de rires.

Chaque équipe compte 4 talents qui vont tous chanter un titre de leur choix. Ce sera alors à leur coach de désigner ses deux finalistes.



Publicité





À la fin de la soirée, ils ne seront plus de 8 ! Quels talents de l’équipe de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori seront qualifiés pour la finale de The Voice Kids 2022 ?

VIDÉO The Voice Kids du 1er octobre, extrait

Voici un extrait vidéo de cette demi-finale de The Voice Kids 2022. La soirée commence avec Aivan, de l’équipe de Patrick Fiori. Il a porté son choix sur une chanson à la fois technique et puissante. Une chanson qui sort de son univers Jazzy pour l’emmener vers l’émotion. Après Ella Fitzgerald et Zaz, Aivan s’attaque à une chanson de Daniel Lévi que tout le monde adore chanter (plus ou moins bien, c’est vrai) : « L’envie d’aimer ». Un titre de la comédie musicale Les Dix Commandements.

The Voice Kids, la demi-finale c’est ce samedi 1er octobre 2022 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note