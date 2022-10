Ici tout commence du 26 octobre : la fin du cercle (résumé + vidéo épisode 517)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 26 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 517 – Rien ne va plus au sein du cercle ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après la blessure de Greg, c’est Mehdi qui a été victime du comportement limite de Vic et Théo. C’est trop pour Enzo et Ambre, qui ne peuvent pas cautionner leur comportement !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 26 octobre – résumé de l’épisode 517

Au double A, Vic, Ambre, Billie, Théo et Enzo se réunissent. Des rumeurs circulent : de la drogue s’est retrouvée dans le gâteau de Mehdi. Enzo et Ambre doutent du comportement de Vic. Seul Théo prend sa défense. Le cercle se dissout et Vic se met tout le monde à dos…

Teyssier fait une proposition inattendue à son fils. De leur côté, Ethan et Samia forment une équipe redoutable. Prête à tout, Laetitia fait du chantage à Thomas.



Ici tout commence du 26 octobre – vidéo extrait de l’épisode

