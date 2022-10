Des racines et des ailes du 19 octobre : direction la Normandie ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Des racines et des ailes du 19 octobre 2022 – Nouveau numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite en Normandie pour découvrir ses terroirs d'excellence.







A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 19 octobre « Passion Patrimoine : Terroirs d’excellence en Normandie »

Jérôme Beaunay, architecte des bâtiments de France, est le conservateur de la cathédrale de Bayeux. Un édifice miraculeusement épargné par les combats de la Seconde Guerre mondiale, qui raconte les liens étroits entre la Normandie et l’Angleterre.

Également passionné par les jardins d’exception, il nous fait découvrir, au cours d’un vol magnifique, les plus beaux parcs de cette terre nourricière.

Quentin Wautier est chargé de concevoir une œuvre unique : une cloche destinée à une église suisse. Un travail minutieux et une nouvelle création pour la fonderie que dirige Paul Bergamo, œuvrant pour les plus grands édifices religieux du monde entier.

Dans l’archipel de Chausey, des plongeurs bénévoles vérifient chaque année l’état de ses trésors sous-marins. Des plongées magnifiques pour veiller sur les coraux, pendant qu’en surface une figure de ce petit territoire pêche le homard bleu au plus près des rochers.

Ce homard particulièrement recherché pour sa chair si fine, le jeune étoilé chef Pierre Caillet le prépare avec les légumes de saison. Une plongée là encore, mais cette fois au cœur des saveurs normandes.

Jean-Sébastien Vallée est sans doute le meilleur sellier de France. Il conçoit des selles sur mesure pour des cavaliers professionnels grâce à des cuirs d’exception. Avec lui, nous partons pour une randonnée à cheval à la découverte de la Suisse normande – des paysages surprenants.

Direction la Normandie ce soir dans « Des racines et des ailes » !



