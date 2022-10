Des racines et des ailes du 26 octobre : direction la Lozère ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Des racines et des ailes du 26 octobre 2022 – Nouveau numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » vous invite en Lozère, le département le moins peuplé de France métropolitaine.







A suivre dès 21h10 sur France 3







Des racines et des ailes du 26 octobre « Passion patrimoine : la Lozère au cœur »

Habiter en Lozère, le département le moins peuplé de France métropolitaine, c’est vivre sur un territoire à part, au cœur de paysages magnifiques. Pour ce numéro inédit, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui prennent des risques et s’entraident pour le magnifier.

Pierre Lerouxel est artisan lauzier. En moins de quatre mois, il doit restaurer les toits d’un hameau perdu et exceptionnel, racheté par un couple de passionnés. Ils affrontent la dureté du climat pour sauver cet ensemble unique et difficile d’accès.



Eva Pulcinelli, de son côté, s’est aussi lancé un défi. Rebâtir et rouvrir la célèbre auberge du Pont-de-Montvert. Une étape incontournable des marcheurs qui suivent le chemin de Stevenson, à travers les Cévennes. Pour y arriver, elle s’est entourée de Bob Apadoo, un chef cuisinier venu de l’île Maurice.

À Mende, Étienne Barthélemy, un jeune architecte en chef des monuments historiques engagé, restaure la cathédrale Notre-Dame, l’une des mieux décorées de France.

Pendant ce temps-là, trois jeunes femmes arpentent les côtes presque désertiques du mont Lozère. Cavalières de haut niveau, Maryline, Sophie et Marion ont choisi ce site pour préparer leurs montures aux « 160 kilomètres de Florac », l’une des courses d’endurance les plus difficiles au monde.

Et enfin, dans l’immensité du causse Méjean, nous découvrirons une saga familiale qui résume l’état d’esprit particulier des Lozériens. À Hyelzas, les Pratlong se battent et se serrent les coudes pour faire vivre leur village et attirer de nouveaux habitants. Il y a Hugues le berger qui travaille avec son cousin Clément, pendant que leurs compagnes se lancent dans la fabrication de glaces au lait de brebis. Il y a également Vincent, le grand frère qui modernise la fromagerie et fourmille de projets.

Cette année, ils viennent en aide à Marie-Pierre, qui a décidé de se lancer dans l’élevage de cochons. Tous ont la même envie : créer et avancer tout en conservant leur identité. La Lozère au cœur, un voyage humain où se mêlent la grande histoire et les désirs d’avenir.

Direction la Lozère ce soir dans « Des racines et des ailes » !

