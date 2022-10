Good Doctor du 12 octobre : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 1 )

Good Doctor du 12 octobre 2022 – Ce soir à la télé et comme chaque mercredi soir, TF1 continue la diffusion de la saison 5 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 13 et 14.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 12 octobre : vos épisodes de ce soir

Épisode 13 saison 5 « Sentiment d’appartenance » : Morgan propose à Alex de chercher une maison pour emménager ensemble, mais il traîne les pieds. Morgan comprend que c’est une question d’argent et donc de fierté car Alex n’a pas les moyens et refuse qu’elle paie pour lui. Mais elle finit par le convaincre de se lancer dans un projet de vie commune. Asher et Shaun soignent Trent, un adolescent adepte du «biohacking», une pratique consistant à s’implanter des gadgets pour améliorer son corps, en conflit ouvert avec sa mère Carrie, suite au divorce de ses parents. Un des implants de Trent s’est infecté et doit être retiré.

Épisode 14 saison 5 « Une pincée de folie » : Le personnel soignant se retrouve autour d’un grand repas organisé sous forme de buffet pour lequel chacun apporte un plat. Quelques heures plus tard, une quinzaine de personnes se retrouvent malades, souffrant d’hallucinations et de vomissements. Morgan et Léa mènent l’enquête pour savoir quel plat est à l’origine de la situation. Andrews et Lim, tous les deux affectés, se disent leurs quatre vérités. Park fait toutes sortes de déclarations à Morgan et Asher tente de cerner son nouveau petit ami, Jérôme.

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.



