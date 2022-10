Good Doctor du 5 octobre : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 1 )

Good Doctor du 5 octobre 2022 – Comme chaque mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 11 et 12.







Good Doctor du 5 octobre : vos épisodes de ce soir

Épisode 11 saison 5 « Un joli symbole » : Ethicure et Sélène Morisson sont enfin de l’histoire ancienne. Tout le monde essaie de se remettre au travail, mais chaque médecin rumine sa rancœur, en particulier Lim, Glassman et Andrews. Ce dernier finit par s’excuser de ne pas avoir réagi plus tôt. Léa et Shaun ont décidé de profiter du moment présent et d’annuler, pour l’instant, leur mariage. Mais finalement, cette décision ne convient pas à Shaun qui veut aller de l’avant. Il demande officiellement Léa en mariage, qui accepte.

Épisode 12 saison 5 « Panne sèche » : Shaun, qui a surpris Lea avec un vibromasseur, tente d’élaborer un plan pour faire l’amour avec sa fiancée, en demandant conseil à ses collègues. Les médecins prennent en charge Mariel Torres, qui s’est effondrée à l’aéroport, et découvrent qu’elle a un champignon dans les poumons. Pendant l’opération, il éclate et commence à s’infiltrer dans son système sanguin. Shaun et Jordan traitent Brenna, 45 ans, professeur à Stanford, qui souffre d’une hémorragie à cause d’hémorroïdes. Après s’être isolé pour réfléchir à la santé financière de l’hôpital, Glassman demande à Andrews d’être plus à l’écoute de son personnel.

