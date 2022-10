Le Meilleur Pâtissier du 5 octobre : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

5 ( 1 )

Le Meilleur Pâtissier du 5 octobre 2022 – Comme tous les mercredis soirs, M6 continue de diffuser la saison 11 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Au programme pour les 11 pâtissier amateurs encore en compétition, un épisode 5 sous le signe du soleil et des gâteaux !







Ce soir, Le Meilleur Pâtissier vous emmène en vacances ! Au programme : du soleil et des gâteaux ! Cap sur les îles paradisiaques aux plages de sable blanc… Nos 11 pâtissiers amateurs vont poser leurs valises au Club LMP pour cette semaine sous les tropiques. Mais pas question d’avoir les doigts de pied en éventail ! Cyril et Mercotte leur réservent des défis gourmands aux notes exotiques toujours plus surprenants… et inédits ! Alors, lequel d’entre eux troquera son maillot de bain contre le précieux tablier bleu ?

Le Meilleur Pâtissier du 5 octobre 2022, présentation de l’épisode 5

Le défi de Cyril : la noix de coco

C’est sous les cocotiers que démarre cette semaine placée sous le signe du farniente ! Pour la 1re fois dans l’histoire du concours, nos pâtissiers amateurs devront parvenir à séduire Mercotte, qui déteste ce fruit, en réalisant un dessert d’exception autour de la noix de coco… Un défi de taille !



L’épreuve technique : le gâteau bateau

Une épreuve complètement renversante attend nos pâtissiers : ils devront réaliser un gâteau bateau… qui flotte ! Ils devront utiliser pour cela une technique actuellement très en vogue sur les réseaux sociaux : le RKT (Rice Krispies Treats), appelé en français Croustillant à Modeler (‘CRAM’) : une base idéale de modelage en cake design, permettant de faire des gâteaux toujours plus créatifs, et surtout, avec une structure comestible ! Les capitaines de navire Cyril et Mercotte feront passer un test de flottaison à tous les gâteaux bateau avant de les déguster… Nos moussaillons des fourneaux devront impérativement veiller à ne pas faire chavirer leur embarcation !

Enfin, place à la détente dans l’épreuve créative. Nos 11 pâtissiers devront réaliser en gâteau un cliché de club de vacances. Les soirées karaoké, l’aquagym, les jeux de plage… toutes leurs créations seront assemblées pour constituer le très gourmand « Club LMP » ! Avec le chef pâtissier Jeffrey Cagnes. Lequel de nos pâtissiers remportera son coup de cœur ?

Le Meilleur Pâtissier du 5 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

