Ici tout commence du 24 octobre : un grand retour (résumé + vidéo épisode 515)

Ici tout commence du 24 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 515 – C’est un grand retour qui va avoir lieu ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, à la grande surprise de Clotilde, son fils Jérémy est de retour !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 octobre – résumé de l’épisode 515

A l’Institut Auguste Armand, Eliott et Hortense réservent une surprise à Clotilde. Ils lui font passer un message de manière subtile. Tout s’éclaire quand elle se retourne et voit son fils, Jérémy, qui est censé être en Australie. Après un an d’absence, les retrouvailles sont fortes…

Chaos en cuisine : Mehdi et Greg sont sous pression. Une belle surprise attend Clotilde.

Pendant ce temps là, Rose organise un nouveau module. Il s’agit d’une grande première pour l’Institut. Rose va proposer aux jeunes chefs un atelier de boulangerie. Elle a trois candidats potentiels pour animer ce module, dont un MOF (Meilleur Ouvrier de France). Quelle surprise quand Laetitia découvre le profil du père de Kelly parmi les boulangers sélectionnés…



Ici tout commence du 24 octobre – vidéo extrait de l’épisode

