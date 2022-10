Secrets d’histoire du 24 octobre : ce soir, l’histoire de Rosa Bonheur

5 ( 6 )

Secrets d’histoire du 24 octobre 2022 – Stéphane Berne vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Ce soir, il a pour thème « Rosa Bonheur, la fée des animaux ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 24 octobre 2022

Stéphane Bern vous propose un numéro inédit de « Secrets d’histoire », sur une personnalité étonnante, dont la spécificité est la représentation des animaux. Ce peintre, c’est Rosa Bonheur, une star française du XIXe siècle, connue jusqu’aux États-Unis.

Elle est l’une des peintres les plus douées de son époque. Ses représentations très réalistes de vaches, de chevaux et de cerfs sont saluées par la critique comme par le public.

Imaginez-vous que son tableau le plus célèbre, Le Marché aux chevaux, est aujourd’hui l’une des toiles les plus admirées au célèbre MET, le Metropolitan Museum de New York.

Elle côtoie également les grandes personnalités de son temps et se lie d’amitié avec un certain Buffalo Bill.

Mais Rosa Bonheur est d’abord une femme libre qui refuse de se marier et vit entourée d’autres femmes. Nathalie Micas, d’abord, avec laquelle elle va passer 40 ans de sa vie. Puis Anna Klumpke, une peintre américaine dont elle fera sa légataire universelle.

Dès son enfance, à la mort de sa mère, elle veut vivre de son art et se promet de ne jamais dépendre de personne !

Voici donc Rosa Bonheur, femme et artiste, personnalité hors du commun, qui va vivre 40 ans au château de By à Thomery près de Fontainebleau et où rien n’a changé depuis sa mort. Une propriété dont Stéphane Bern vous ouvre ce soir toutes les portes.

Intervenants

Patricia Bouchenot-Déchin (Historienne et biographe), Katherine Brault (Propriétaire du château de Rosa Bonheur), Tom Dutheil (Conservateur adjoint au musée de la Légion d’honneur), Natacha Henry (Biographe), Lou Brault (Directrice artistique du château de Rosa Bonheur), Yannick Ripa (Historienne), Marie Borin (Biographe), Sophie Barthélémy (Directrice du musée des Beaux-Arts de Bordeaux), Emmanuelle Héran (Conservatrice en chef au musée du Louvre), Chantal Prévot (Historienne), Damien Colcombet (Sculpteur animalier), Leïla Jarbouai (Conservatrice en chef au musée d’Orsay),

Léa Rebsamen (Vétérinaire), Florence Porcheron (Documentaliste au château de Fontainebleau), Marie-Jo Bonnet (Historienne), et Michel Pons (Chargé de l’inventaire au château de Rosa Bonheur).



Ce soir dans « Secrets d’histoire » Stéphane Bern vous raconte en détail la vie de Rosa Bonheur.

