Ici tout commence spoilers : Kelly va mal, Livio énerve, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 octobre)

Ici tout commence spoilers, découvrez les résumés en avance du 10 au 14 octobre 2022 – C’est le début du week-end et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Si tel est le cas, c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par Kelly, qui va mal après sa rencontre avec son père.

Elle ne se sent pas bien et se met les autres élèves à dos à l’institut… Louis décide de prendre les choses en main pour la rebooster ! Et il lui donne une info inattendue au sujet de son père.

De son côté, David doit travailler en binôme avec Deva. Elle ne le supporte pas et ça s’annonce compliqué ! Quant à Théo, il continue de s’en prendre à Axel. Et Livio éveille la jalousie de Louis en assistant à l’essayage de la robe de mariée de Charlène… Même Teyssier décide de recadrer Livio !



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 octobre 2022

Lundi 10 octobre (épisode 505) : Désillusion : Théo réalise qu’il est toujours sous la coupe de son père. Deva et David en binôme : deux salles, deux ambiances. En cours, Kelly laisse éclater son mal-être.

Mardi 11 octobre (épisode 506) : Entre Vic et Teyssier, Théo ne sait plus quoi faire. Malgré les ordres de Deva, David n’en fait qu’à sa tête. De son côté, Olivia reçoit un drôle de message.

Mercredi 12 octobre (épisode 507) : Prête à tout, Vic ne veut pas renoncer à Théo. De son côté, Louis pousse Kelly à exprimer sa rage. Olivia met les points sur les « i » avec Joachim.

Jeudi 13 octobre (épisode 508) : Tension chez les Teyssier : le fils contre le neveu. Livio devient la nouvelle « meilleure amie » de Charlène. De son côté, Lisandro dévoile son talent caché.

Vendredi 14 octobre (épisode 509) : Chaud devant : Théo craque et blesse Axel. De son côté, Charlène brille en cuisine. Un nouveau championnat va avoir lieu à L’institut.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 10 au 14 octobre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

