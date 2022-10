Mask Singer : découvrez qui est sous la Tortue ! (+ tous les indices)

5 ( 7 )

Mask Singer saison 4, qui est sous la Tortue ? Les indices – Plus que quelques heures avant de découvrir la grande finale de la saison 4 de « Mask Singer ». Il ne reste plus que trois personnalités encore en compétition et parmi eux, un seul a totalement perdu public et enquêteurs : la Tortue !







Chez Stars Actu, on sait qui se cache derrière la Tortue mais jusqu’à cette finale, les enquêteurs n’ont jamais cité son nom ! Chantal Latsou, Kev Adams, Vitaa et Jeff Panacloc vont-ils le démasquer ce soir ? La Tortue va-t-elle réussir à gagner sans jamais avoir entendu citer son nom ?







Mask Singer saison 4 : on vous dit qui est sous la Tortue

Vous voulez savoir qui est sous le masque de la Tortue ? On peut vous révéler avec certitude qu’il s’agit du chanteur lyrique Amaury Vassili. Il a connu un succès international et notamment au Canada et en Afrique du Sud, ce qui colle avec les indices. Il a été largement inspiré par Florent Pagny et il est né un 8 juin, ce qui expliquerait le chiffre 8 dans les indices. Et il y a deux semaines, on a pu entendre et voir les Fugees. Ça colle aussi puisque Amaury a repris leur titre « Killing me softly » avec sa chanson « Mi Fa Morire Cantando ». Et il y a 2 semaines, on a pu voir une référence à Mike Brant. Rien d’étonnant puisque Amaury Vassili lui a sorti tout un album de reprises de Mike Brant ! La semaine dernière, le drapeau corse était aussi un indice capital, d’autant qu’Amaury a représenté la France à l’Eurovision avec une chanson en corse.

Mais faisons le point sur tous les indices des primes précédents.

Indice 1 : « j’ai cumulé pas mal de titres »

Indice en commun avec le Singe : « la première fois que j’ai chanté à la télé, je n’avais pas 20 ans »



Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 2ème prime :

– « Moi je suis une tortue speed »

– « Pourtant j’ai pris le temps de peaufiner mes débuts, il faut dire que je suis autodidacte »

– « Entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes débuts il m’a fallut attendre quelques années »

– « J’ai bien fait, tout de suite une récompense »

– « Je suis une tortue voyageuse »

– « Je suis contente de rentrer là où tout à commencer, chez moi. Chez moi c’est la scène »

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 3ème prime :

– « Pour mes autres compétitions je n’ai jamais été dernier ! Alors que j’ai parfois été premier et j’en suis assez fier »

– « J’aime avoir de bonnes notes »

– « Je suis la preuve qu’on peut y arriver, il suffit d’y croire et de s’en donner les moyens »

– « Et puis il y a les gens que la vie met sur ton chemin, qui changent parfois tout » (avec une photo de Florent Pagny à l’écran)

– « Pour le moment j’ai eu une bonne étoile »

Les indices du prime 4 : les enfants ont annoncé qu’il a les yeux bleus, qu’il a des gros sourcils, l’un d’eux l’ayant qualifié « d’homme de cro magnon » ! Ils ont dit qu’il est très grand et qu’il pourrait être chevalier. Ils l’ont écouté chanter, ils ont parlé d’une voix féminine et d’une chanson qui donne envie de dormir. Indice jouet : des lunettes de déguisement. La Tortue a expliqué s’être déjà déguisée par le passé !

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 5ème prime :

– « Je suis une tortue baroudeuse, une tortue aventurière, une tortue baladeuse. Et pourtant c’est dans mon salon chez moi, à quelques centaines de kilomètres d’ici que j’ai eu le déclic. »

– « Je voudrai faire une déclaration à la personne qui m’a donné la foi, qui m’a donné l’envie d’avoir envie de suivre ce chemin. Je sais qu’il a été un guide pour beaucoup, qu’il a accompagné beaucoup de jeunes talents dont certains que je connais bien. Sa voix, je ne sais pas si c’est la plus belle, mais c’est celle qui m’a ouvert la voie. J’aimerai moi aussi provoquer autant d’émotions avec ma voix. On a eu la même coiffure, on pourrait avoir la même influence sur la vie des gens »

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 6ème prime :

– « Certains pensent que je suis déjà vieux, ce qui n’est pas très sympa. Mais c’est peut être parce que vous me connaissez depuis longtemps ! »

– « Faut avoir une certaine fougue pour tout donner devant des millions de personnes »

– « Les gens ont souvent une fausse image de moi. Je ne sais pas pourquoi, mon style, mon look, ma passion, ma carrière. Pourtant, à l’étranger, mon style est assez commun. C’est en France que c’est moins connu. Si c’était le cas, peut être serais-je tortue queen dans mon domaine »

– « Peut être que mon duo avec ce chanteur mythique a brouillé les pistes. Qui saura ? »

Récap de ce que la Tortue a déclaré sur le 7ème prime :

– « Même si je connais des mentalistes, je ne le suis pas. Dans ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer et même de travailler avec des gens très différents. Mes idoles par exemple ! Ceux qui m’ont inspiré, qui m’ont donné envie de suivre cette voie. Si j’étais une tortue coquine, je dirai même cette voix »

– « Si j’avais imaginé ne serait-ce qu’une seconde qu’un jour on formerait un jour un duo, ouahhh ! »

– « Quant à la voix du rock, c’était vraiment inattendu ! Mais ça doit être ça la douce magie. Ça fait plus de 10 ans que ça dure, et je n’ai pas du tout l’intention de m’arrêter là. La Tortue veut encore découvrir plein de choses ! »

Indices visuels : des tatouages, le Canada, l’Allemagne, l’Afrique du Sud le chiffre 8, du thé et des citrons, un jeu d’échecs, un guide d’italien, un voyant avec une boule de crystal, le nombre 56, un disque des Fugees, de la musique classique, le nombre 15, la musique Titanic, un drapeau corse

Propositions des enquêteurs : Anthony Kavanagh, Vincent Niclo, Jérémy Credeville

La dernière prestation de la Tortue sur « Hello » d’Adele

Ces indices vous aident t-ils ? Amaury Vassili est-il bien derrière la Tortue ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1. En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Pour la suite, rendez-vous ce mardi 11 octobre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

