La France a un incroyable talent du 25 octobre : 2ème soirée d’auditions sur M6

La France a un incroyable talent du 25 octobre – Ce soir et comme chaque mardi, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 de La France a un incroyable talent. Après une première soirée couronnée d’un beau succès d’audience, place à la suite des auditions ce soir !







A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 25 octobre – le programme de la 2ème soirée d’auditions

Quatre Golden-Buzzers restent encore accessibles pour une qualification d’office en finale. Pour tous les autres, la mission reste identique : décrocher un minimum de 3 « oui » pour espérer atteindre les demi-finales. En cas d’égalité – 2 « oui », 2 « non » – parmi les membres du jury, c’est au public que revient la lourde tâche de décider du sort des artistes en ballotage.

Au programme de cette seconde soirée d’auditions :



MRS. Né sourd profond, Mattéo, alias « Mattéo Rappeur Sourd » était prédestiné à une vie quasi mutique. Pourtant, c’est aujourd’hui en qualité de rappeur qu’il vient montrer l’étendue de son incroyable talent.

Les potes freestylers. Ils ne sont que trois et cumulent pourtant pas moins de 67 fractures, 28 opérations, 8 jours de coma et 8 hémorragies ! David, David et Sylvan font tout simplement partie des meilleurs de leur discipline : de la motocross et du quad freestyle comme vous n’en avez jamais vu !

Océane. Aide à la personne à Toulouse, elle débarque pour nous montrer son talent très particulier pour le chant. Un combo Mylène Farmer / Hellfest, vous aviez déjà vu ?

Ferdinand. Fan d’Éric Antoine comme beaucoup d’apprentis magiciens de son âge, Ferdinand, 13 ans, est venu rendre hommage à l’un des tours signatures d’Éric… Chien, vainqueur d’Asia Got Talent en 2019. Un incroyable numéro de close up. Connaitra-t-il le même succès ?

Et enfin Kimi. Lorsque débutera l’émission, Kimi, 16 ans et passionné de danse, ne sera qu’un spectateur parmi d’autres venu assister au tournage avec sa mère. La suite ? Un détour inattendu par la scène du Théâtre André Malraux sous les yeux émus de celle qui l’a mis au monde et ne l’a jamais vu danser.

La France a un incroyable talent du 25 octobre – extrait vidéo

