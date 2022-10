Mariés au premier regard : Alicia hospitalisée et gravement malade

5 ( 7 )

Mauvaise passe pour la belle Alicia, que vous avez connu dans la dernière saison de l’émission de dating d’M6 « Mariés au premier regard ». La jeune femme, qui file toujours le parfait amour avec son mari, Bruno, est hospitalisée et gravement malade.







En effet, ce mardi sur le réseau social Instagram, Alicia a expliqué avoir attrapé le Covid-19. Et la jeune femme, victime d’un grave accident de voiture qui a coûté la vie à sa soeur il y a quelques années, a une santé fragile.







Résultat, elle souffre d’une pancréatite et d’une hépatite médicamenteuse !

« Je vous donne des nouvelles, j’ai attrapé le covid, sauf qu’avec ma santé fragile c’est pas facile. Je suis hospitalisée j’ai une pancréatite, j’ai déjà eu ça j’ai le pancréas fragile. Mais à cause des médicaments j’ai aussi une hépatite médicamenteuse… Y’avait bien un an et demi que j’étais tranquille avec tout ça. » a expliqué Alicia en story sur Instagram.



« Je suis sous morphine alors je ne pourrais pas répondre à tous je suis très exténuée merci de le respecter » a-t-elle ajouté.

On lui souhaite un bon rétablissement.

