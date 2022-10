Mask Singer : la Mariée démasquée, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 2 )

Mask Singer qui était derrière la Mariée ? – C’est la Mariée qui a du se démasquer ce mardi 11 octobre à l’issue de la première partie de la finale de Mask Singer saison 4. Face à l’Éléphant et la Tortue pour la dernière ligne droite, la Mariée a finalement été éliminée ce soir !







Les enquêteurs pensaient qu’il s’agissait de la boxeuse Estelle Mossely. Avaient-ils raison ?







La réponse est oui ! La boxeuse était bien sous le masque de la Mariée même si aucun enquêteur ne l’avait cité au moment de l’oreille d’or.

Il ne reste plus que la Tortue et l’Éléphant. L’un des deux remportera la victoire ce soir et le trophée de la saison 4 de Mask Singer !

VIDÉO Mask Singer : Estelle Mossely était derrière la Mariée



