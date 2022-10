Star Academy estimations : Julien en baisse, Stan et Ahcène remontent, Cenzo au plus bas (SONDAGE)

5 ( 8 )

Star Academy estimations nominations semaine 2 sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy à quelques heures du troisième prime en direct. Ahcène, Cenzo, Julien et Stanislas sont soumis aux votes des téléspectateurs, qui sauveront l'un des quatre académiciens ce soir.







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c'est toujours Julien qui est en tête mais en baisse avec 41% des votes.







Stan est toujours 2ème et en hausse avec 36% des votes de notre sondage. Ahcène remonte lui aussi et compte 18% tandis que Cenzo est encore en baisse et au plus bas avec seulement 6% des votes de notre sondage.

Julien devrait donc rester au château ce soir même si bien sûr, tout peut encore changer. Et rappelons que parmi les trois nommés restants après les votes du public, c’est les élèves qui décideront lequel reviendra au château.



Quels seront les deux élèves sauvés ce soir ? Et les deux éliminés ?

Star Academy estimations, le sondage des nominations de la semaine 2

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

