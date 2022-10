50mn Inside du 29 octobre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 6 )

50mn Inside du 29 octobre, sommaire et reportages – Ce soir et comme tous les samedis, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.







A suivre dès 18h05 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 29 octobre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🏠 En intimité avec Camille Lacourt. Le célèbre nageur français vient de s’installer en famille à Marseille.

🎶 Le portrait – Rencontre avec Jenifer. Elle revient avec un neuvième album. Que de chemin parcouru depuis la Star Academy !



🎞 La Story – Gazon Maudit, retour sur l’histoire de ce film culte qui a dynamité les codes de la comédie romantique.

50mn Inside du 29 octobre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🎃 Dans le Secret d’Halloween : citrouilles, manoir hanté… Vivez cette fête version XXL à la Nouvelle-Orléans

📍 Le Document d’Inside : le Portugal. Entre douceur de vivre et nouvelle énergie, découvrez Porto, destination parfaite pour un week-end à 2h de Paris.

