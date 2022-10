Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 21 octobre

5 ( 7 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 21 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château.







Au réveil, Chris et Stan répètent déjà leur danse. Cenzo est surpris, il préfère dormir et bien manger, il ne se sent pas stressé pour le prime. Enola s’inquiète, elle a des soucis avec sa voix et compte la préserver toute la journée en vue du prime.







Anisha, Chris et Stan discutent, ils comptent bien tout donner sur le prime. Place au cours de théâtre, ils devaient ramener chacun un objet personnel. Amisse est volontaire pour commencer, son objet c’est un micro, elle a été recruteuse de donateurs pour des associations. Léa enchaine avec un pantalon hors de prix… Chris sort son numéro pour le casting de la Star Ac, qui s’est déroulé au moment où son grand-père était hospitalisé. Anisha termine avec sa guitare, sa « meilleure amie ». Elle est brisée à l’arrière et elle dit que ça lui ressemble. Les élèves sont très émus en écoutant son histoire. Cenzo confie à Anisha qu’elle l’inspire beaucoup.

Les élèves ont un cours surprise : de la pole dance ! C’est très dur et ils galèrent. Léa adore et est fière d’elle. Après, Amisse se pose des questions sur son choix de chanson pour le prime.



Place justement aux répétitions avec les répétiteurs. Mais d’abord, Marlène et Lucie leur font écouter l’hymne ! Ils sont ravis. Les nommés doivent faire leur choix : Julien prend « Thinking out loud » d’Ed Sheeran, Ahcène choisit »Bohemian Rapsody », et Amisse hésite encore.

Les élèves parlent du choix qu’ils vont faire en fin de prime pour départager les deux élèves qui ne seront pas sauvés par le public. Paola et Carla veulent voter Ahcène s’il est face à Julien.

Tous répètent leurs chansons pour le prime de samedi. Yanis arrive ensuite pour le cours de danse et il a emmené son chien ! Il leur fait répéter la choré de l’hymne.

Lucie réunit les élèves pendant que les nommés sont avec Marlène. Ils vont faire une collégiale surprise en l’honneur des nommés ! Tiana appelle sa famille, elle est en larmes.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 21 octobre

Rendez-vous demain à 17h20 sur TF1 pour suivre la dernière quotidienne de la Star Academy avant le prime.

Star Academy sondage des nominations de la semaine 1

