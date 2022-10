Ici tout commence spoiler : Théo et Axel font la paix (vidéo épisode du 27 octobre)

5 ( 6 )

Ici tout commence spoiler – Théo et Axel vont finalement faire la paix en fin de semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Théo a récupéré son poste de chef au Double A et Axel est de retour. Ils se parlent enfin normalement et Théo présente ses excuses à son cousin…







ces derniers temps, la tension était plus qu’électrique entre les cousins Teyssier ! Mais Axel est de retour à l’institut cette semaine et Théo décide de mettre de l’eau dans son vin et présente ses excuses à Axel. Mais Axel prononce le mot interdit : Vic. Il lui conseille de se méfier d’elle. Mais Théo lui demande d’arrêter d’en parler s’il ne veut pas que ça reparte en clash…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 518 du 27 octobre, Théo et Axel font la paix



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

