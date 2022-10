Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 27 octobre

4.6 ( 10 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 27 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château. Les nominations inquiètent, Cenzo a peur. Mais en attendant, place au cours de sport.







Il y a des vers de terre au col, Léa fait une crise et refuse de participer ! Le prof ne lui dit rien, les autres se donnent à fond. Après le cours, Enola et Anisha reparlent de l’incident de la veille.







Place au cours de chant, Julien est crevé du cours de sport et il ne participe pas ! Il avoue en interview qu’il dormait pendant le cours d’Adeline. La prof leur fait remarquer qu’ils sont mous… Après le cours, Anisha écrit une lettre à Stanislas. Elle le remercie de l’accompagner et lui fait lire ses mots. Il est touché et ça lui fait plaisir.

Cours d’expression scénique avec Laure. Elle prend leur humeur du jour et ensuite elle leur donne leur photo de promo. Ils sont tous ravis de l’avoir ! Moment de détente dans le parc ensuite, les élèves jouent à « 1, 2, 3 soleil ».



Michael Goldman arrive au château pour leur annoncer les nommés de la semaine : Cenzo, Julien, Ahcène et Stanislas. Le directeur explique à Léa qu’elle est passée tout près de la nomination ! Il lui parle dans son bureau, il dit qu’elle n’est pas la meilleure contrairement à ce qu’elle croyait en arrivant.

Les élèves découvrent les commentaires des profs sur les évaluations. Ahcène est déprimé, il s’isole. Léa et Carla essaient de le rebooster mais il est convaincu de partir samedi soir.

Les académiciens vont à la rencontre de Camélia Jordana et son manager pour une masterclass. Elle leur explique son métier et le côté business / relations entre un artiste et son manager.

Lucie et Marlène arrivent pour annoncer qui chantera avec qui : Véronique Sanson chantera « Ma révérence » avec Chris et Paola, Tom Gregory chantera « Finger Tips » avec Enola, Zaz fera un medley avec Carla, Louis et Anisha, Keen’v chantera avec Chris et Carla, le groupe Hyphen Hyphen chantera avec Louis, et Gims chantera un medley avec Tiana et Enola. Léa et Tiana vont chanter « Dans un autre monde » de Céline Dion. Paola va avoir un tableau chant et danse sur « Laissez moi danser ».

Les élèves débutent tout de suite les répétitions. Et Paola retrouve Yanis pour sa chorégraphie. Après, Stan craque et pleure. Yanis le voit et vient lui parler. Il le réconforte. Pendant ce temps là au château, les élèves parlent des éliminations. Enola sait déjà que si Julien n’est pas sauvé par le public, elle ne sauvera pas. Elle veut juger au mérite.

