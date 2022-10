Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 31 octobre

5 ( 5 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 31 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. De retour au château après le prime, Julien ne réalise pas qu’il a encore été sauvé par le public tandis que pour les autres, les départs d’Ahcène et Cenzo sont durs à encaisser.







Chris est mal d’avoir perdu Cenzo… Enola a adoré le prime, et Anisha décide d’aller de l’avant malgré les éliminations.

Après une nuit de sommeil, place au dimanche au château et au traditionnel debrief. Ils sont plusieurs à appréhender ce debrief avec Laure… La prof arrive et promet d’être la plus honnête et la plus directe possible. Ca commence avec Enola et sa prestation aux côtés de Gims. Elle l’a félicite !







Tiana avoue qu’elle n’a pas le moral, elle n’est pas contente de ce qu’elle a fait sur ce prime. Laure trouve qu’elle commence à s’ouvrir et grandir. Place ensuite à Anisha sur « L’envie d’aimer », Laure a trouvé que ce n’était pas la Anisha qu’elle connait.



Sur la presta de Stan, il est content de lui et Laure le remercie d’avoir tout donné. Louis ne se reconnait pas, il s’est laissé emporté par la magie, Laure le félicite. Pour le tableau de Paola, Laure reconnait que ce n’était pas très juste mais elle salue sa féminité. Laure salue ensuite la prestation de Léa, qui a beaucoup progressé et a transporté Tiana. Sur sa presta avec Keen’V, Chris a eu des soucis de rythmique, il dit qu’il était à l’ouest et Laure confirme.

Place ensuite à Julien. Il avoue qu’il avait l’impression de ne pas être là, mais il est fier il pense avoir fait le job. Les gens autour lui ont fait du bien. Laure lui reproche de ne rien avoir fait de ce qu’elle lui a dit vendredi ! Après le debrief, Julien encaisse mal les propos de Laure (les mots les plus virulents n’ont pas été diffusés dans cette quotidienne, découvrez les dans notre article). Enola essaie de le rebooster.

Place ensuite au cours de chant avec Adeline. Elle a trouvé que ce n’était pas très juste pour beaucoup. Elle leur rappelle qu’ils doivent penser au gainage et enchaine sur des exercices.

Les élèves se détendent ensuite, Stan donne un petit cours de cuisine à Julien. Et Michael Goldman arrive pour annoncer des précisions sur les évaluations de la semaine. Cette semaine, il y aura encore 4 nommés et 2 éliminés mais pas de votes des élèves. Les évaluations auront lieu en duos et deux duos seront nommés ! Leurs destins seront liés, un duo sera sauvé par le public et l’autre éliminé.

Ils ont le choix entre 3 chansons : « Mourir demain », « Tu es mon autre », « La rivière de notre enfance ». Ils vont aussi danser en duo sur une choré de Yanis. Et Michael Goldman leur dit que c’est eux qui décident des duos ! Il leur conseille d’être stratégiques.

Chris se met avec Stan, Tiana avec Léa, Julien avec Anisha, Enola avec Louis, et Carla avec Paola. Chris trouve ça injuste, Enola aussi. Anisha veut aider à Julien à se dépasser et qu’il réalise qu’il a du talent !

Chris n’a pas l’air motivé, Stan stresse et ne comprend pas… Il compte le booster à fond. De leur côté, Enola et Louis sont à fond. Ils visent la première place cette semaine !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 31 octobre

Rendez-vous ce soir à 21h15 pour le prime et lundi à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.

